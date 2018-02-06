مغرد يسيء لـ ” لجين عمران ” .. والأخيرة ترد: لا يمتلك ذرة من الرجولة

نورة الشهري(صدى):

تعرضت الإعلامية الشابة لجين عمران، أمس الأثنين، إلى إهانة أحد المغردين، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الذي اتهمها بالحصول على الأموال مقابل موضوع إنساني.

ووجهت ” عمران ” التساؤل إلى المحامية الإماراتية حوراء موسى قائلة: ” سؤال د.حوراء لما يجي شخص و يتبلى عليك فجأة و يتهمك انك تطلب فلوس مقابل موضوع إنساني من غير دليل ولا أثبات!! فقط لأنه يكرهك و حاقد عليك !! كيف أتصرف معاه .. علما أن المؤسسة الخيريه المقصوده معروفه و تعاملي مسبقا معهم الحمدلله يشهد على إدعاءه الكاذب”.

وأجابت ” موسى” على تساؤل” عمران” قائلة:” الجبناء يسيؤون للمتألقة لوجين عمران،من حسابات وهمية ثم يحذفون تغريداتهم المسيئة لها خوفاً من البلاغ الجنائي الذي ستتقدم به لُجين. مخافة الله أولى من مخافة القضية”.

متابعة: ” قد يكون التوصل لهوية صاحب الحساب الوهمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي صعب ولكن ليس دائماً فهناك حسابات سهل التوصل إليها بدليل الأحكام القضائية التي صدرت في حق البعض والتنازلات التي وقعت في حق البعض الآخر. فلتكن مخافتك من الله وتمثيلاً لأخلاقك وتربيتك لا الخوف من القضاء!”.

وعلقت ” عمران ” على إجابة ” موسى ” بقولها: ” طبيعي دكتوره يمسح تغريداته المسيئة لي فلو كان يمتلك ذرة من الرجولة و المصداقية و الشجاعه لما إدعى كذبا ضدي و ضد غيري .. و لكن كما سبق و ذكرتي هو لم يخاف الله فيني لكنه خاف و إرتعب من القانون البشري و عقوباته للأسف .. لذلك ليس غريب أن يظهر غدا بحساب و اسم جديد و أكاذيب جديدة”.