إغلاق باب الترشح لجائزة ” التميز ” بتعليم عسير في رجب المقبل

أبها(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم, أن إغلاق باب الترشح لجائزة التميز ” مميز ” سيكون في 12 رجب المقبل.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان, أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، ​وتعد تقديراً للجوانب الإبداعية في مجال العمل لدى الموظفين، ​ وتعزز التوجه نحو تجويد العمل، ونشر ثقافة التقويم الذاتي والإداري، مهيباً بجميع المستهدفين والمستهدفات للمشاركة في الجائزة.

من جهته أشار مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم عسير أحمد معافا, إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الممارسات البناءة في العمل الإداري بما يحقق الرضا ويلبي طموحات المستفيدين من خدمات الإدارة.