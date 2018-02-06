بالصور.. ياسمين القحطاني أول مدربة تسلق جبال بالمملكة

نايف السالم(صدى):

تعلمت الشابة ياسمين القحطاني، رياضة تسلق الجبال في ولاية شيكاغو الأمريكية، وحصلت منها على شهادة معتمدة؛ مما ساعدها على اكتساب مهارات عدة والتعرف على أنواع الأحجار المختلفة.

وقالت ياسمين القحطاني، ” تسلق الصخور عملية صعبة ومعقدة مقارنة بتسلق الجبال، فهي تعتمد على مهارات التحكم بالجسد وموازنته. ” مشيرةً إلى أنها سافرت إلى إيطاليا، وتعلمت فيها أبجديات تسلق الصخور، وأنها استمتعت هناك وفي أوربا ككل بتسلق واجهات الصخور، وجبال ملساء، متفاوتة الصعوبة.

وأضافت ” القحطاني ” أنه سبق لها تسلق قمة ارتفاعها 400 متر لمدة ثماني ساعات متواصلة، وهو أعلى ارتفاع وصلت إليه، لافتةً إلى إن الإنسان يتعلم من تسلق الصخور التحكم بالمشاعر، وتحدي المخاوف، كما أن التسلق مفيد لتنمية القدرة على التركيز.

وأكدت ” القحطاني ” أن التسلق لا يحتاج إلى وزن معين، أو قدرة بدنية فائقة، بل رغبة في التعلم، ومرونة في الجسم، وعدم الخوف من المرتفعات، كما أن ارتداء الحجاب لا يعيق أو يمنع المرأة من التسلق، والمهم هو ارتداؤها خوذة الحماية.