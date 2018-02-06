160 معلمة ومشرفة رياض أطفال بالرياض يتدربن على معايير التعلم المبكر

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

بدأت الإدارة العامة لرياض الأطفال تطبيق البرنامج التدريبي للتعلم المبكر للمعايير النمائية والذي سيستمر على مدى ثمان فترات ويستهدف هذا البرنامج 160 مشرفة ومعلمة وقائدة رياض الأطفال بمنطقة الرياض.

وسيتم التدريب بإذن الله في مركز تدريب معلمات رياض الأطفال بحي السفارات (مشرفات، معلمات، قائدات رياض الأطفال بتعليم الرياض) .

و ذكرت مديرة رياض الأطفال في تعليم الرياض الأستاذة حصة الفارس أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً في تجويد مرحلة الطفولة المبكرة ووزارة التعليم تبذل جهوداً كبيرة لتطوير مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال والارتقاء بجودتهما لاسيما بعد صدور قرار المقام السامي رقم ١٥٢ القاضي بتخصيص وزارة التعليم الإشراف على مرحلة الطفولة المبكرة من (سن شهر إلى ست سنوات).

حيث عملت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة لرياض الأطفال بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية على بناء المعايير النمائية بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية NAEYC لتكون أول معايير نمائية للطفولة المبكرة على مستوى المملكة ودول الخليج والعالم العربي.

ونوهت الفارس أن الدراسات والبحوث أظهرت أهمية الاهتمام بتعلم الطفولة المبكرة في نجاح الأطفال في حياتهم العملية والأكاديمية والمستقبلية وبناء شخصية الطفل من خلال توجيه ممارسات المعلمات والوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال كي تكون ملائمة لخصائص أطفالنا وأردفت الفارس في حديثها أنهُ بعد الانتهاء من التدريب سنكون بمشيئة الله قد دربنا 160 مشرفة وقائدة ومعلمة رياض أطفال من معظم المكاتب والروضات في منطقة الرياض، وأكدت على أنّ هذا البرنامج من خصوصية مرحلة الطفولة المبكرة التي تتميز بها عن مراحل التعليم الأخرى .