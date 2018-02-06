” الشريان ” يوافق على التفاصيل النهائية للمسلسل الكوميدي ” شير تشات “

نورة الشهري(صدى):

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون، داوود الشريان، الفانين حسن عسيري وفايز المالكي، أمس الإثنين؛ بهدف الإطلاع على التفاصيل النهائية لإنتاج المسلسل الكوميدي الرمضاني ” شير تشات “.

ويشارك في كتابة المسلسل وإخراجه مجموعة من الكتاب والمخرجين والمخرجات السعوديين الشباب، وفق شروط كانت الهيئة قد وضعتها هذا العام لكافة الأعمال المقدمة من قبل مؤسسات الإنتاج.

ووافق ” الشريان “، على التفاصيل النهائية للمسلسل، مشدداً على ضرورة ظهور العمل كما يأمل الجمهور، مشيراً إلى أن عرضه في شهر رمضان سيشكل تحدياً قاسياً لتجربتهما وتجربة زميلهما الفنان راشد الشمراني.

وأكد ” الشريان “، أن الهيئة هي الداعم الأكبر للمنتجين والفنانين وصناع المسلسلات الدرامية البرامج التليفزيونية والأفلام السينمائية.