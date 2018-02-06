الشيخ بن حميد يفتتح مسجد معاذ بن جبل بمكة

نايف السالم(صدى):

افتتح المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد, أمس, مسجد معاذ بن جبل بحي السبهاني في مكة المكرمة الذي أعيد بناؤه , بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة علي بن سالم العبدلي, ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة سعيد الزهراني.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى إمام مسجد معاذ بن جبل الدكتور عيسى بن محمد مسملي, كلمة أكد فيها أهمية عمارة المساجد ، معبراً عن شكره لكل من أسهم وشارك في إنجاز هذا المشروع.

بعد ذلك ألقى الشيخ صالح بن حميد, كلمة تطرق خلالها إلى فضل بناء المساجد وعمارتها، وعد ذلك من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى خالقه, إضافة إلى الأجر والثواب الذي يحصل عليه من يقوم بهذا العمل المبارك , معرباً عن شكره وتقديره للمتبرعين للمسجد والقائمين عليه والمساهمين في إعادة بنائه, سائلًا الله تعالى أن يسدد خطى الجميع وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

وفي نهاية الحفل تسلم الشيخ بن حميد درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من إمام مسجد معاذ بن جبل.