” موانئ ” : تخصيص 12 مشروعا بميناء ضباء بقيمة 721 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” عن إنشاء وإنجاز 12 مشروعاً بميناء ضباء على ساحل البحر الأحمر شمالاً بقيمة إجمالية ” 721 ” مليون ريال، بهدف وضع الموانئ السعودية في موقع متميز في التنافسية الإقليمية والدولية.

وأوضح مدير عام الإدارة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ مساعد بن عبدالرحمن الدريس،العمل جاري على إضافة خدمة جديدة لميناء ضباء، عبر إنشاء محطة لمناولة الحاويات على ساحل البحر الأحمر والمتوقع استلامها بنهاية شهر مارس 2018م، بقيمة إجمالية ” 327 ” مليون ريال، وطاقة استيعابية تبلغ (500) ألف حاوية قياسية سنوياً، تضم رصيف بطول (550) متراً وعمق (15) متر يمكنه استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، ومنطقة مناولة وتفتيش وتخزين بمساحة قدرها (375) ألف متر مربع، إلى جانب إضافة رصيفين جديدين، إحداهما لخدمة العبارات السريعة للركاب بطول (100) متراً وعمق (6) أمتار، والآخر لخدمات القطع البحرية لقطاع حرس الحدود بطول (60) متراً بقيمة إجمالية ” 24 ” مليون ريال.

وكشف الدريس عن استثمار مبلغ ” 96 ” مليون ريال لزيادة مساحة الساحات بالميناء، عبر تنفيذ ثلاث مشاريع لاستصلاح وسفلتة ورصف لساحات بمساحة (675) ألف متر مربع، وذلك لرعاية الطاقة الاستيعابية لجميع أجزاء سلسلة خدمات مناولة البضائع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين لتطوير وتأهيل البنية التحتية لشبكة الهاتف، وتصريف مياه الأمطار، وتوسعة المرافق والسفلتة بقيمة ” 58 ” مليون ريال.

وأضاف أن الهيئة العامة للموانئ قامت بنهاية عام 2017م بترسية مشروع لتطوير جودة النشاط التشغيلي للمحافظة على البضائع العابرة للميناء، وذلك بإنشاء مستودع مبرد بمساحة (3840) متر مربع، ومظلة (4400) متر مربع للتفتيش الجمركي ومرافق عامة بقيمة ” 22 ” مليون ريال، وذلك لضمان توفر خدمات البنية التحتية بالميناء.

وأكد أنه تم العمل على مشروع توفير طاقة كهربائية بقدرة (56) ميجا فولت أمبير لتغذية جميع أنشطة الميناء الحالية والمستقبلية لتغطية الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية لعام 2030م ولمواجهة التطور والنمو للحركة الاقتصادية بالمنطقة الشمالية من المملكة، مبيناً أن مشروع توفير الطاقة الكهربائية تضمن ثلاث مشاريع، تم ترسية مشروعين منها، بقيمة إجمالية “119” مليون ريال لإنشاء محطة استقبال للطاقة بقدرة (54) ميجا وات، وخط هوائي لنقل الطاقة من المصدر المغذي بطول (14) كيلو متر، مضيفاً أنه جاري العمل على ترسية المشروع الثالث لاستكمال المنظومة بتطوير الشبكة الداخلية للميناء وإيصال التيار من المحطة الجديدة بقيمة “75” مليون ريال.

يذكر أن مشروعات ميناء ضباء تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها ” موانئ ” في إطار تعزيز القدرات اللوجستية والتشغيلية للموانئ السعودية، وزيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.