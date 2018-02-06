بالصور.. بلدية ” العويقلية ” تضبط محل مغلق تديره عمالة وافدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية محافظة ” العويقلية ” ، من ضبط محل مغلق تديره عمالة وافدة؛ يُستخدم لإعداد الوجبات والفطائر، وإخراجها من باب خلفي صغير، وبيعها على طلاب المدارس، بعيداً عن أعين الرقابة، كما وثقت البلدية بالصور وجود قوارض وفئران بين الأدوات المستخدمة في المحل.

كما ظهر في الصورة سوء النظافة الشخصية للعاملين بالمحل، حيث يُعتبر ذلك تهاون واستهتار كبير بأرواح الطلاب، خاصة ممن يعملون بهذه الطرق، ممن يزودون المدارس بوجبات لا يعرفون مكان انتاجها، بالإضافة إلى كونه مخالف نظاماً.

يُذكر أن حملة الضبط، جاءت بتوجيه من رئيس بلدية محافظة العويقيلة، الدكتور محمد بن هلان الورده، والذي أكد استمرار الجولات التفتيشية على المحلات، وحث المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ، عن أي اشتباه يهم صحة الموطنين، وصرح بذلك مدير العلاقات العامة سعف النماصي.