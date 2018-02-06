الاتصالات: يجب الحديث المستمر مع الأطفال حول مخاطر الإنترنت

علي القحطاني (صدى):

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أولياء الأمور بضرورة توفير قائمة بالمواقع الالكترونية الآمنة والمفيدة للأطفال، ذلك إلى جانب الحديث المستمر معهم حول فوائد ومخاطر الإنترنت.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، عدة نصائح لأولياء الأمور، وذلك على هامش اليوم العالمي للإنترنت الآمن.

وقالت الهيئة في نصائحها، ” ضع جهاز الحاسب الآلي الخاص بأبنائك في مكان مفتوح بالمنزل وليس داخل غرف مغلقة ” ، مؤكدةً على ضرورة تركيب برامج الحماية والآمان اللازمة على أجهزة الأبناء.

وأشارت الهيئة إلى أهمية إيجاد قائمة بالمواقع الآمنة والمفيدة للأطفال وتجهيزها للدخول إليها مباشرةً، مع حصر التراسل على مجموعة معروفة من أصدقاء الطفل وأقاربه، وتحديد أوقات استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وأضافت الهيئة، ” ساعد الطفل عند تأسيس بريد إلكتروني أو حساب تواصل اجتماعي، بالإضافة إلى تفعيل خاصية التحكم الأبوي للأجهزة المتنقلة، وغرس المراقبة الذاتية لدى الطفل وإعطائه شيء من الثقة مع عدم إهمال الإشراف عليه.

وواصلت الهيئة نصائحها قائلة: ” المناقشة المستمرة مع الطفل حول منافع استخدام الانترنت ومخاطره، ومراقبة الأطفال عن قرب ومتابعة المواقع التي يزورونها والتطبيقات التي يستخدمونها. ”