” العمل ” ترصد 179 مخالفة على محال الاتصالات خلال 14 يوما

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي الجولات التفتيشية التي قامت بها على محال الاتصالات خلال 14 يومًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 3.365 جولة تفتيشية على محال الاتصالات، تم خلالها رصد 179 مخالفة، منها 156 مخالفة توطين و23 مخالفة أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من التزام 3.188 منشأة من إجمالي المنشآت التي تم تفتيشيها و177 منشأة غير ملتزمة.

كما دعت عملائها بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية من خلال الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر الاتصال على الرقم 19911، أو من خلال تطبيق ” معًا للرصد “.