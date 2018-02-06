فاطمة باعشن تتحدث عن دور المرأة السعودية إلى العالم

واشنطن(صدى):

أكدت فاطمة باعشن، المتحدثة الرسمية باسم سفارة خادم الحرمين بواشنطن، على دور المرأة السعودية في خطة التحول التي وضعتها المملكة، مشيرة إلى تمتعها بالكفاءة اللازمة للمشاركة بقوة في تلك الخطة.

وأوضحت ” باعشن ” خلال مقابلة لها مع شبكة ” NBC الأمريكية ” ، أن وسائل النقل كانت إحدى أكبر العقبات في طريق دخول النساء إلى العمل، مشيدة بحصول المرأة على تراخيص قيادة السيارات الذي ساهم في حل تلك العقبة.

وأضافت ” باعشن “، أن توليها هذا المنصب الدبلوماسي لم يأتي لكونها امرأة، بل لمؤهلاتها الخاصة لتولي القيادة.

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