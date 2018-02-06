الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل

عادل الحربي (صدى):

وقّع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة ” أوراكل ” ، وذلك في خطوة مشتركة لتوطين صناعة المعرفة في المملكة.

وتضمنت بنود الاتفاقية تنظيم فعاليات و مسابقات مشتركة، ودعم المطورين المحليين، وتوفير برامج تدريبية من أوراكل لأعضاء الاتحاد، واتاحة الوصول إلى المحتوى الخاص بمنتجات أوراكل على الإنترنت، واتاحة رخص لبعض برامج أوراكل للاستخدام الأكاديمي.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن الاتحاد يطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى إيجاد حلول استراتيجية لتطوير القدرات البشرية في مجال قواعد البيانات، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية تقديم دورات، وتسهيل الوصول إلى المواد التدريبية، وإنشاء معامل مشتركة للشباب السعودي، ومساعدتهم على إيجاد أفكار ابتكارية وتطويرها إلى شركات ناشئة ودعمها بحيث توجد حلول مستدامة لإدارة قواعد البيانات، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لمختصين في إدارة قواعد البيانات.

وأفاد الغامدي أن الاتحاد السعودي بالشراكة مع أوراكل سيقوم بتنظيم فعاليات، وتنظيم منافسات في سبيل الحصول على نخبة من الشباب السعودي ليرشحوا لسد الفراغ في مجال إدارة قواعد البيانات للجهات الحكومية الحساسة.

من جهته أوضح نائب الرئيس بشركة “ أوراكل” للمملكة العربية السعودية ثامر الحربي، أن المملكة معروفة بأنها من أكبر الأسواق العالمية فيما يخص تقنية المعلومات، وشركة أوراكل تملك قاعدة عملاء تتطلب كوادر محلية ليكون لديها القدرة والمعرفة لتقوم بهذا العمل، ومشاركة إيجابية في تغطية متطلبات البلد من ناحية الكوادر، مبيناً أن الاتفاقية ركزت على نقطتين يحتاج السوق لهما، هي البرمجة، وأمن المعلومات، وكلاهما تعدان ركيزة مهمه في السوق العالمي.