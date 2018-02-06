” الشورى ” يوافق على دراسة تعديل نظام الجنسية

نايف السالم(صدى):

أعلنت عضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، عن موافقة المجلس على دراسة تعديل نظام الجنسية، المقدم من عدد من الأعضاء.

وقالت الشعلان في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” وافق المجلس الآن على دراسة تعديل نظام الجنسية المقدم من عدد من الأعضاء. شكراً للمجلس وللجنة الأمنية والزملاء الداعمين مبارك لأبناء المواطنات هذه الخطوة “.

من جانبه، أضاف المجلس، أنه ستقوم اللجنة الأمنية بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرارالمناسب بشأنه,

يذكر أن نظام الجنسية في المملكة لم يطرأ عليه تعديل منذ صدروه أي من ستة عقود.