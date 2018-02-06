جوجل تطرح نظام تشغيلها الجديد ” أندرويد أوريو ” لمجموعة من الهواتف الذكية
طرحت شركة ” جوجل ” الأمريكية نظام تشغيلها ” أندرويد أوريو ” في عدد كبير من الهواتف الذكية حول العالم.
فبعدما طرحت النظام في 5 هواتف فقط في الفترة السابقة، بدأت طرح ” أندرويد أوريو ” في 64 هاتفاً جديدًا في كل العالم، والتي سيصل التحديث إليها خلال الفترات المقبلة.
وأبرزت قائمة بتلك الهواتف على النحو التالي:
– أسوس زين فون 3
– أسوس زين فون 4
– بلاكبيري بريف
– بلاكبيري كي وان
– إسينشيال فون
– إتش تي سي يو 11
– إتش تي سي يو ألترا
– إتش تي سي 10
– هواوي ميت 10
– هواوي بي 10
– هواوي بي 10 بلس
– سلسلة هواتف ” موتو زد ” بالكامل
– سلسلة هواتف ” موتو جي 5 ” بالكامل
– إل جي في 30
– نوكيا 8
– نوكيا 5
– نوكيا 6
– وان بلس 5
– وان بلس 5 تي
– وان بلس 3
– وان بلس 3 تي
– سامسونغ جلاكسي إس 8 وإس 8 بلس
– سلسلة هواتف ” سوني إكسبيريا إكس زد ” و ” إكسبيريا إكس إيه ” و ” إكسبيريا إكس ” بالكامل
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