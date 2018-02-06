جوجل تطرح نظام تشغيلها الجديد ” أندرويد أوريو ” لمجموعة من الهواتف الذكية

نورة الشهري (صدى):

طرحت شركة ” جوجل ” الأمريكية نظام تشغيلها ” أندرويد أوريو ” في عدد كبير من الهواتف الذكية حول العالم.

فبعدما طرحت النظام في 5 هواتف فقط في الفترة السابقة، بدأت طرح ” أندرويد أوريو ” في 64 هاتفاً جديدًا في كل العالم، والتي سيصل التحديث إليها خلال الفترات المقبلة.

وأبرزت قائمة بتلك الهواتف على النحو التالي:

– أسوس زين فون 3

– أسوس زين فون 4

– بلاكبيري بريف

– بلاكبيري كي وان

– إسينشيال فون

– إتش تي سي يو 11

– إتش تي سي يو ألترا

– إتش تي سي 10

– هواوي ميت 10

– هواوي بي 10

– هواوي بي 10 بلس

– سلسلة هواتف ” موتو زد ” بالكامل

– سلسلة هواتف ” موتو جي 5 ” بالكامل

– إل جي في 30

– نوكيا 8

– نوكيا 5

– نوكيا 6

– وان بلس 5

– وان بلس 5 تي

– وان بلس 3

– وان بلس 3 تي

– سامسونغ جلاكسي إس 8 وإس 8 بلس

– سلسلة هواتف ” سوني إكسبيريا إكس زد ” و ” إكسبيريا إكس إيه ” و ” إكسبيريا إكس ” بالكامل