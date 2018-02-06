” المؤتمر الجيولوجي ” : المملكة ستشهد تنامي في السياحة بوجود أكثر من 250 كهف

عادل الحربي(صدى):

أوضح المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر، والذي عُقد تحت عنوان ” خيراتنا من أرضنا ” ، من خلال جلساته، أن المملكة تشهد تنامي في السياحة البيئية والجيولوجية، لاسيما مع اكتشاف أكثر من 250 كهف.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام، الاهتمام بهذا النوع من المقومات السياحية والتي ستساعد في تعريف السياح وتسهم في تنامي زيارة هذه المواقع، كما استعرض المؤتمر جهود هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للسياحة والتي بدأت منذ عام 2000م، في جانب اكتشاف الكهوف وتفعيل سياحتها.

وفي ذات السياق أيضًا، أعلن الخبراء عن وجود 5 الاف كهف سياحي في العالم، يزوره حوالي 250 مليون سائح سنوياً، في حين تستفيد الدول ما يقارب 2 مليار دولار في العام.

يُذكر أن جلسات المؤتمر، الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أُقيم بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض، أهمية الكهوف؛ باعتبارها مصدراً مهماً للسياح الأجانب، بالإضافة لاهتمام الحكومة السعودية بها، والتي ستسهم في تنشيط السياحة الداخلية، وخاصة السياحة البيئية أو السياحة الجيولوجية.