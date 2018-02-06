رجل يدخل مقبرة بسيدني ويخرج منها حيا

متابعات(صدى):

وقع سائق ضحية لحادث سيارة بمدينة سيدني الأسترالية، بعد أن فقد السيطرة على سيارته حيث كان يقودها بسرعة كبيرة؛ فهدمت السيارة جدار مقبرة قبل أن تتدحرج فوق قبورها .

وأفادت المصادر أن السائق كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول فجر اليوم الثلاثاء، وذلك عندما هدم جدار المقبرة وتدحرجت سيارته فيها.

حيث تَطَلّب إخراج السائق من السيارة قَصّ أجزاء منها؛ فيما عكفت السلطات لاحقاً على إزالة السيارة من المقبرة؛ تمهيداً لترميم القبور المتضررة، و أصيب السائق بجروح في الوجه والبطن؛ لكن حالته مستقرة.