تراجع جماعي للمؤشرات الخليجية.. و ” تداول ” يفقد 140 نقطة في المستهل

عادل الحربي (صدى):

شهدت المؤشرات الخليجية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، تراجعًا في مؤشراتها، بالتزامن مع التراجع الحاد للأسواق العالمية.

وافتتح مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم، بتراجع بنسبة 1.8% عند 7448 نقطة، فاقدًا 140 نقطة، وسط هبوط جماعي للأسهم.

كما تراجع مؤشر دبي المالي بنحو 2.2% عند 3305 نقطة، وانخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.1% عند 4531 نقطة، و تراجع مؤشر الكويت بنسبة 1.1% عند 6637 نقطة، والبحرين بنسبة 0.4% عند 1338 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية تراجعت بشكل حادة خلال جلسة أمس الاثنين، مسجله أكبر خسائرها على الإطلاق.