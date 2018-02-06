” الاتصالات ” تصدر الإطار التنظيمي لـ ” الحوسبة السحابية “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، عن إصدارها الإطار التنظيمي لـ ” الحوسبة السحابية ” في المملكة، متضمناً الالتزامات والحقوق لكل من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين الأفراد والقطاع الحكومي والخاص.

ويهدف الإطار التنظيمي للحوسبة، إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، وكذلك تحفيز اعتماد الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة.

وأشارت الهيئة، إلى أن خدمات الحوسبة السحابية ستسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي وتحفيز الألإراد والقطاع الحكومي والخاص للتحول الرقمي.

وأوضحت الهيئة، أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من الآن، داعية المختصين والمهتمين بالإطلاع على وثيقة الإطار التنظيمي من خلال موقعها الإلكتروني.