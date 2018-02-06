” الأمر بالمعروف ” تشارك في ” الجنادرية 32 ” بعدد من الأعضاء والموظفين

نايف السالم(صدى):

شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 “بعدد من الأعضاء الميدانيين والموظفين الإداريين، حيث عقد مسؤولو الرئاسة المكلفين بالعمل في الجنادرية، اجتماعات مسبقة؛ للتنسيق مع مسؤولي وزارة الحرس الوطني، وتم تقسيم الأعضاء على مواقع المهرجان.

وتتضمن مشاركة الهيئة الميدانية، معرض للتعريف بالرئاسة، حيث يحوي إصدارتها التوجيهية والإعلامية ومواد توعوية متنوعة، تتناول موضوعات عدة في جوانب اختصاصات الرئاسة، إضافة إلى احتوائه على لوحات تعريفية بالرئاسة، توضّح جوانب التطوير من دورات واستخدام وسائل التقنية الحديثة.

يُذكر أن مشاركة الرئاسة في المهرجان، جاءت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحرس الوطني وبقية الجهات المشاركة، كما يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ مساهمةً من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ في إنجاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” .