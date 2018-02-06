بالفيديو.. فتاة تقتحم ستديو برنامج تليفزيوني بسيارتها

أبو ظبي(صدى):

قامت سيدة إماراتية باقتحام ستديو برنامج تليفزيوني يعرض على قناة ياس الإماراتية بسيارتها، حيث فوجئ مقدم البرنامج بالسيارة تدخل في إطار عدسة الكاميرا معه.

وأظهر الحساب الرسمي للقناة المختصة بسباقات الهجن والخيل والزوارق وتربية الصقور، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو يوضح سيدة تقتحم الرصيف ومنطقة التصوير خلال بث مباشر.

ولم تنتبه السيدة، أن هناك برنامج تليفزيوني يتم بثه، فوقفت أمام عدسة الكاميرا؛ مما أخفى المذيع عن الظهور على الشاشات، والذي علق بدوره ساخرًا: ” عادي تحدث بأفضل العائلات ” .