إعلان تلفزيوني بصوت مارتن لوثر كينج يثير الغضب

واشنطن(صدى):

تسبب استخدام صوت مارتن لوثر كينج في إعلان تلفزيوني للترويج لإحدى الشاحنات، في إثارة غضب المشاهدين الذين رأوه مسيئا لذكرى زعيم الحقوق المدنية الراحل.

و تم بث الإعلان خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية” سوبربول ” ، حيث تضمن الإعلان الترويجي لشاحنات (دودج رام)، الذي شاهده الملايين من محبي كرة القدم الأميركية، أجزاء من آخر خطاب رئيسي لكينج قبل اغتياله عام 1968.

ومع جملة يقول فيها صوت كينغ ” الأعظم بينكم هو خادمكم “، جاء الإعلان بلقطات لرجال إطفاء ومعلمين وعمال وعاملات في شاحنات (دودج رام) وهم يساعدون الآخرين.

حيث ظهرت ردود الفعل من قبل انتهاء المباراة. وقال مستخدم لتويتر عن الإعلان ” أريد أن أوجه لكمة في الوجه لإعلان دودج “.

كما غرد شخص آخر على تويتر: ” أنا لست خبيرا في الحقوق المدنية، لكنني واثق تماما من أن كينج لم يكن يحلم أبدا بأن يشارك في إعلان لدودج رام”.