فوائد هامة للزبادي خلال الحمل ستدهشك

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية تغذية ، أن الزبادي يٌعد من أبرز الأطعمة المفيدة للمرأة خلال فترة الحمل خصوصاً أنه يحتوي على المواد الضرورية المغذية اللازمة لتكوين عظام وجسم الجنين.

وتابعت ، ويجب على النساء الحوامل إستهلاك فقط الزبادي المبستر ذلك لأن منتجات الزبادي غير المبسترة تحتوي على نوع من البكتيريا المضرّ بصحة المرأة والجنين.

ما هي فوائد الزبادي خلال الحمل؟

الوقاية من تسمم الحمل

يحتوي الزبادي على كمية كبيرة من الكالسيوم المفيد جداً أثناء الحمل. وفي هذا الإطار قام باحثون من جامعة Khon Kaen، قسم التوليد وأمراض النساء في تايلندا بجمع 21 بياناً طبياً لحوالي 16،602 امرأة حامل. وقد وجدت هذه الدراسة أن الكالسيوم يمنع يقلل بشكل فعاّل من خطر تسمّم الحمل، ومن مضاعفات الحمل الشائعة خصوصاً الولادة المبكرة وإنخفاض وزن الطفل عند الولادة.

يعزّز صحة العظام للأمّ والطفل

يحمي الزبادي خلال الحمل كلّ من الأمّ والجنين من خطر الإصابة بهشاشة العظام الذي يسبّبه نقص العناصر الغذائية المفيدة مثل الكالسيوم والفوسفور الموجودة بكثرة في هذا النوع من الأطعمة. كما أن الزبادي يعمل على منع الإصابة بمرض الكساح الذي يصيب إجمالاً حديثي الولادة.

يحسن الهضم

اللبن الرائب أو الزبادي يحسن هضم الطعام وينشّط المعدة ويمنع الإمساك خصوصاً خلال فترة الحمل كما أنه يساعد على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة.

يمنع ارتفاع ضغط الدم

الفوائد الصحية للزبادي أثناء الحمل كثيرة وأحد أهمها هو السيطرة على ضغط الدم. خلال فترة الحمل تعاني الحامل من خطر ارتفاع ضغط الدم من خلال تقليل مستوى الكولسترول ومنع تراكم الدهون على جدران الاوعية الدموية.

يعزز المناعة

البكتيريا الجيدة الموجودة في الزبادي تساعد على مكافحة البكتيريا الضارة المسببة للعدوى. فاللبن الرائب او الزبادي يساعد على تعزيز المناعة لأنه يحتوي على البروبيوتيك الذي يساعد في امتصاص المواد الغذائية خصوصاً الفيتامين C التي تعزّز مناعة الجسم وتمنع الإصابة بالأمراض خلال الحمل.

نصائح تناول الزبادي خلال الحمل

– على المرأة الحامل اختيار الزبادي الكامل الدسم ذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية الوفيرة والمفيدة لصحتها وصحة جنينها.

– تناول وعاء واحد من الزبادي مع بعض الفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة أو مع حبوب الشوفان الغنية بالألياف خصوصاً على وجبة الإفطار.

– يمكن تناول وعاء من الزبادي كوجبة رئيسية بعد إضافة ملعقة كبيرة من الأرز إليه.