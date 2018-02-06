” التخصصات الصحية ” تجدد اعتمادها لقسمين بمستشفى الملك فهد بجدة

عادل الحربي (صدى):

جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمادها لقسم الروماتيزم لدى الكبار ، وكذلك قسم أمراض الجهاز الهضمي للكبار بمستشفى الملك فهد بجدة كمجموعة تدريبية وتعليمية تابعة لبرامج شهادة الزمالة السعودية.

ويأتي قرار تجديد الاعتماد ليعكس مدى كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى في المجالات الطبية المختلفة، التي تسعى دائماً للتطوير والتعليم المستمر وتبادل الأفكار والأطروحات من خلال المؤتمرات المتخصصة مما أسهم في صقل خبرات الكوادر الطبية بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة أحد أهم المستشفيات المرجعية، حيث تبلغ سعته السريرية 707 أسرة، ويقدم العديد من الخدمات التخصصية في التخصصات التشخيصية والخدمات العلاجية في أقسام الباطنية، وخدمات العناية المركزة، إضافة إلى خدمات الطوارئ، وقسم القلب، وخدمات جراحة السمنة، إلى جانب العديد من الخدمات الطبية الأخرى، كما يضم المستشفى عدد من الكوادر الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة، وأخرى تمريضية وفنية ذات تأهيل عالي ومدرب لاستقبال جميع الحالات لمختلف التخصصات الصحية، ويتبع للمستشفى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة.