بالصور.. حريق في مبنى فندقي بجبل الكعبة دون وقوع خسائر

سعيد العجل(صدى):

وقع حادث حريق في مبنى فندقي بجبل الكعبة بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الثلاثاء، مصاحبًا ببعض الأدخنة والغازات.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة الرائد نايف الشريف، أن الحادث عبارة عن التماس كهربائي في غرفة خدمات تقع بالدور الـ22 من مبنى الفندق المكون من 25 طابق.

وأوضح أنه تم إخلاء نزلاء الفندق البالغ عددهم حوالي 67 نزيل من جنسيات مختلفة عن طريق وحدات الإنقاذ، وإنهاء الحريق عن طريق وحدات المكافحة دون حدوث أي إصابات في الأرواح.