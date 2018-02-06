الجيش اليمني يواصل تقدمه في تعز ويسعى لضم منشآت سياسية واقتصادية

فهمي محمد(صدى):

أكد المحلل العسكري عبدالباسط بحر، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اليمني سيطر على الكهرباء والشجرة وتلة محمود دائل ونبايات كانت تتمركز فيها قناصة المليشيا بمحيط جبل الوعش الاستراتيجي المطل على شارع الستين.

وأوضح ” بحر ” أن المعارك جارية في جبل الوعش الاستراتيجي تمهيدًا للتقدم نحو شارع الستين، لافتًا إلى أن القوات اليمنية تعتزم الوصول إلى ضاحية الحوبان الشرقية والتي تفصل محافظة تعز عن محافظة إب، حيث تضم منشآت سياسية واقتصادية ومطار دولي.

وأضاف أن الجيش اليمني حقق تقدمًا نوعيًا على جبهة تعز مؤخرًا بعد سيطرته على منطقتي اللوزم والكريفات والتفافه على تلال السلال والجعشة والمكرمي، لافتًا إلى أنها جيوب خليفة سيتم التعامل معها.