إعلاميون يطالبون بتدوير المناصب الإدارية في سياحة جازان إثر ” فتاة الزفة “

تركي السالم(صدى):

أكد إعلاميون على ضرورة تدوير المناصب الإدارية في هيئة السياحة بمنطقة جازان، وذلك بعد أزمة ” فتاة الزفة ” ، لافتين إلى أنه تصل إدارة السياحة لعقدها الأول دون تغيير؛ في الوقت الذي شهدت فيه الإدارات الحكومية والمحافظات تدويراً وتجديداً للمسؤولين.

وأوضح الإعلامي علاء خرد، إلى أن ” عملية تدوير المناصب الإدارية مطلوبة لإنجاز العمل بالشكل المطلوب وخصوصاً لبعض مسؤولي السياحية”؛ مشيرًا إلى أن هذا التدوير سوف يصحبه تجديدًا لدماء المهرجانات السياحية الداخلية بمنطقة جازان.

وأضاف ” خرد ” أن ذلك مهم: ” في ظل بعض البرامج السياحية وما يصحبها من أخطاء منفذها أو متعهدها وضعف الرقابة عليها، وآخرها مشهد فتاة الزفة وهي ترقص بين رجال، وتسببت في استياء عدد كبير من أهالي المنطقة من المشهد، واعتبروه إساءة لهم؛ كونه لا يرتبط حتى بتراث المنطقة. ”

وأشاد ” خرد ” بالجهود التي قامت بها إدارة هيئة السياحة بمنطقة جازان، خلال عقد من الزمن، مثمنًا الدور الذي قام به الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، حيث أنه أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة السابق ذكرها.