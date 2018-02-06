فتيات الفنون القتالية يحرزن أرقاما قياسية بـ ” الشارقة “

ماجد محمد(صدى):

اختتمت أمس الإثنين، دورة الألعاب العربية للسيدات الرابعة بـ ” الشارقة ” ، والتي افُتتحت يوم الجمعة الماضي، حيث أضافت مشاركة المملكة ثقلًا وبعدًا جديدًا للرياضة العربية النسائية، خاصة أنها كانت المشاركة الأكبر لها، والرابعة من حيث المشاركة بعد الإمارات صاحبة الضياف والبحرين ثم الجزائر.

وتمكنت فتيات الفنون القتالية السعوديات، من تحقيق إنجاز في أول ظهور رسمي لهن، حيث حققن 4 ميداليات مختلفات، حيث أحرزت اللاعبة غاية الخالد، فضية وزن 68، وحصلت منال الخالد على برونزية الكاتا الفردي، وبرونزية اللاعبة آمنة عبدالله وزن 55، وبدور السرحان برونزية 68 كجم.

وفي هذا السياق، وجه تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بصرف مكافآت مالية للاعبات الفريق السعودي للكارتيه، على النحو التالي:

” غاية الخالد 75.000 ريال، منال عبدالله 50.000 ريال، آمنة عبدالله 50.000 ريال، بدور السرحان 50.000 ريال ” .

كما شهدت الدورة العربية لألعاب أندية السيدات، مشاركة فريق نسائي سعودي، لكرة السلة، لأول مرة من خلال فريق كرة السلة النسائي بنادي ” جدة يونايتد ” ، وتعتبر هذه سابقة في تاريخ الرياضة النسائية بالمملكة؛ وذلك نظرًا لحداثة اهتمام المجتمع السعودي بكرة السلة النسائية.

يُذكر أن المملكة شاركت بالدورة العربية لألعاب أندية السيدات، بوفد ببعثة ترأستها الأميرة ريما بنت بندر، رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية، حيث تشارك لأول مرة بـ 5 ألعاب من أصل 9 ألعاب ضمتها الدورة.