مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف صحية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن حاجته لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف صحية، بمقر المستشفى في الرياض.

وقال البرنامج إن الوظائف لحمَلة شهادات الدكتواره والبورد والزمالة والبكالوريوس.

وأوضحت أن الوظائف على المسميات الأتية:

– استشاري الأذن والأنف والحنجرة: شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الرعاية الصحية، الجودة، والإدارة)، أو في مجالات الرعاية الصحية ذات الصلة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 فبراير 2018م.

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