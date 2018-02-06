بالفيديو.. أمير مكة في حوار مفتوح مع عدد من أكاديمي ومثقفي ” الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دعا أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، للمبادرة بمشاريع جادة تحقق آمال أهالي المحافظات، وذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من أكاديمي ومثقفي الطائف.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو للأمير ” الفيصل ” ، وهو يدعو للمشاركة في هذه المبادرات، قائلًا: ” سيكون هناك سباق بين المحافظات، واعتقد أن كل محافظة ستبادر بالمشاركة في مشاريع جادة ومفيدة، كما ستحظى بالأمان التي يتمناها المواطن بالمحافظة ” .

يُذكر أن سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قد انطلق إلى زيارات محافظات المنطقة، وذلك في إطار جولاته السنوية، وبدأ جولاته بمحافظة ” الطائف ” ، التي تفقد فيها سير العمل في مشروع الطائف الجديد، الذي يشرف على تنفيذه مركز التكامل التنمري بالإمارة، ويتكون من المطار الدولي الجديد، ومدينة عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.