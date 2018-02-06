بالصور.. ضبط 3 مستودعات مخالفة خلال 24 ساعة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

ضبطت شرطة منطقة الرياض، عدد من المخالفات والبؤر التابعة للمخالفين خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف “.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض بمشاركة فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة من ضبط 3 مستودعات جنوبي العاصمة تعود لمواطن تستر على 21 مخالفًا من جنسيات مختلفة، يعملون في تعبئة المنظفات والمساحيق المغشوشة بعملامات تجارية مزيفة.

كما تم ضبط خزان يحتوي على مادة سائلة منظفة مجهولة المصدر، و8 حاويات كبيرة الحجم مملوءة بالمساحيق والكريمات المغشوشة، بالإضافة إلى 115 ألف كرتون تغليف وما يقرب من مليوني علبة بلاستيكية فارغة وبعضها مجهز للبيع.

وأكدت شرطة الرياض أنه تم تحرير المضبوطات وإحالة جميع الأشخاص إلى جهة الاختصاص؛ لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.