بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ مواطن وبائع خضار من حادث دهس بأعجوبة

عادل الحربي(صدى):

انقذت العناية الالهية مواطن وبائع خضروات من حادث تصادم بعد أن فاجأته سيارة مسرعة أثناء قيامه بشراء بعض الاغراض من بائع خضراوات على أحد الطرق.

أظهر ذلك مقطع فيديو وثقته كأميرات المراقبة في المكان المواطن وهو يقف بجانب أحد الطرق ليشتري بعض الخضراوات من بائع متنقل، ليتفاجأ بقدوم سيارة مسرعة انحرفت عن مسارها واتجهت إليهم، لتصطدم بسيارته من الخلف.

وأوضح متداولوا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب الحادث هو تهور قائد المركبة وانشغاله بالجوال وعدم انتباهه من الطريق.