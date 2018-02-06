الأمن يتحفظ على العمالة الوافدة صاحبة واقعة ” برج جدة “

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع شرطة جدة، بالتحفظ على مجموعة من الوافدين الآسيويين العاملين بمشروع برج جدة، وذلك إثر اعتدائهم على مديري شركة المقاولات التي يعملون بها.

وأظهر مقطع فيديو، عددًا من العمالة يعتدون على مسؤولي إحدى شركات المقاولات بمحيط برج جدة، ويقومون بإلقاء الحجارة على الطريق العام والمركبات، وذلك اعتراضًا على تأخر صرف رواتبهم.

وقامت الأجهزة الأمنية لفرض طوق أمني على موقع التجمهر، متمكنةً من التحفظ على العمال والتحقيق معهم، لمعرفة ملابسات الواقعة والمحرضين على الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.