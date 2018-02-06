المالك يحفز لاعبي النصر قبل موقعة الهلال

نواف السالم(صدى):

بدأ النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود؛ استعدادًا لديربي الهلال المقرر إقامته الخميس القادم.

وتخلل التدريب اجتماع بين المدرب كرونسلاف، ولاعبيه،قبل أن يخوض تدريبات لياقيه متنوعة.

وشهد مران الفريق التدريب على التمريرات البينية القصيرة، كما طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية على الجانبين الدفاعي والهجومي.

كما خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة تحت اشراف مدرب الحراس زلاتكوسوكتش في الوقت الذي اكتفى محمد فوزير وفهد الجميعة بالتدريبات اللياقية و تواجد عمر هوساوي ومحمد السهلاوي بالعيادة الطبية.

وفي نهاية المران اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي سلمان المالك باللاعبين والجهازالفني بالملعب؛ لتحفيزهم قبل مواجهة الهلال,