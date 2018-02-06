“باحث عن الرومانسية” يضع فتاة في مأزق بعد الحصول على رغباته

خالد الظفيري(صدى):

بات الكثير منا يقع في فخ الاحتيال باسم الحب، خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والقدرة على خلق شخصيات وعالم افتراضي لا تحكمه أي قوانين؛ تحمي الأبرياء من الوقوع في مأزق.

وروت فتاة كويتية، التي وقعت ضحية لـ ” الحب المزيف ” عبر الأنترنت لـ ” صدى ” تجربتها مع أحد الشباب الذي احتال عليها باسم الحب، واستطاع أن يحصل على ما يريد، وكانت الفتاة هي الضحية في النهاية.

وقالت الفتاة إنها في البداية تعرفت على شاب، استطاع مع الوقت والاهتمام المزيف أن يجذب قلبها، ويستميل مشاعرها، وبعد فترة قصيرة بدأ في الاعتراف بحبه لها، وهو ما استغربته الفتاة إلا أنها أوضحت أنه استطاع أن يأسرها بكلامه المعسول.

ولفتت إلى أنه بدأ بالفعل في التخطيط لحياتهما معًا، والترتيب للتقدم لخطبتها، إلا أنه مع الوقت بدأ الشاب يتهرب من تحديد الموعد.

ولم تشك الفتاة للحظة في الشاب حسبما ذكرت، مشيرة إلى أنه بدأ في رواية القصص المأساوية حول ظروفه المعيشية الصعبة، وتعرضه لأزمة مؤقتة.

وأشارت إلى أنها عرضت عليه المساعدة، عندما وعدها بأن يتقدم بعد أن يحل أزمته المالية، وبالفعل قامت بتحويل الأموال إليه.

وبعد أن حصل على ما يريد، بدأ في الاختفاء، حيث قالت الفتاة إنها حاولت التحدث معه أكثر من مرة إلا أنه في النهاية، قام بإنها قصة الحب بـ ” بلوك ” ، حيث قام بحظرها من الأصدقاء، وحتى الأن لا تعلم عنه شيء.

وقدمت الفتاة في نهاية حديثها نصيحة إلى الفتايات، بعدم الاندفاع نحو علاقة عاطفية مع أشخاص مجهولين، دون التأكد من هويتهم الحقيقية.