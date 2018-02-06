بالفيديو.. رصاصة طائشة من سلاح رشاش تخترق منزل مواطن

نايف السالم(صدى):

عبر مواطن عن استنكاره من إطلاق النار في الافراح والمناسبات، وذلك بعدما تعرض شقيقه لطلقة طائشة اخترقت فناء منزله.

وأكد المواطن في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن من حق أي شخص التعبير عن فرحته بالطريقة التي يراها مناسبة، دون أن يؤذي الناس ويهدد حياتهم.

وحذر من ظاهرة إطلاق النار دون الحرص على حياة الآخرين، مؤكداً أن بإمكان الرصاص الذي يُطلق في المناسبات، أن يخترق رأس أي شخص أثناء جلوسه في منزله وقتله، مناشداً الابتعاد عن هذه الافعال وتركها.