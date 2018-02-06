تطبيقا لمبادرة ” سليم ” .. موانع حامية من الصدمات بفناء مدرسة الحديثة في جدة

نايف السالم(صدى):

أطلقت مدرسة الحديثة المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بوسط جدة بنين، مبادرة جديدة في إطار حرصها على سلامة الطلاب في الفناء الخارجية.

وأوضحت المدرسة أنها قامت بتركيب موانع حامية من الصدمات؛ تطبيقًا لمبادرة ” سليم ” التي تهدف إلى حماية الطلاب من الأذى أثناء وجودهم في مدارسهم.

ومن جانبها أشادت الهيئة العامة للمواصفات بالمبادرة من خلال حسابها الرسمي على ” تويتر “، أمله من جميع المؤسسات التعليمية التأكد من تطبيق إرشادات السلامة لتوفير بيئة آمنة للطلاب.