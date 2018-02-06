إطلاق منصة جديدة للتسوق الإلكتروني باللغة العربية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شبكة فيسبوك عن إطلاق منصة تسوق إلكتروني جديدة باللغة العربية باسم Marketplace ، في كل من مصر والجزائر والمغرب، حيث تعرض منصة فيسبوك أصناف ومنتجات للبيع والشراء.

تتميز المنصة الجديدة بتحديد خيارات البحث بحسب الموقع والسعر أو الفئة، مثل المفروشات والإلكترونيات والأجهزة الأخرى، وتتيح المنصة للبائع والمشتري إمكانية التواصل مع بعضهما مباشرة من خلال فيسبوك ماسنجر، والاتفاق على قيمة الصفقة، كما يمكن تسجيل جميع عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المستخدم في قسم ” Your Items “.

كما تضمن منصة Marketplace إجراء صفقات آمنة، من خلال استعراض عدد من النصائح الخاصة بالسلامة، وخيارات التحكم في أمن الخصوصية، والاستخدام السهل لأدوات عمل التقارير الموجودة في مركز المساعدة، كما يشترط أن تكون جميع المنتجات والخدمات المتوفرة للبيع على Marketplace متوافقة مع المعايير المجتمعية والسياسات التجارية الخاصة بمجتمع فيس بوك.

بالإضافة إلى أن المنصة Marketplace توفر مجموعة أدوات لحفظ الحقوق والملكية الفكرية لكل ما يتم عرضه عليها، ومن بينها نماذج تقارير يمكن تعديلها، للإبلاغ عن محتوى غير لائق، بالإضافة إلى أداة متخصصة لإصدار تقارير موجهة خصيصًا للإبلاغ عن محتوى تعتقد العلامات التجارية المسجلة أنه يخرق حقوقها الفكرية على ماركت بليس، سواء لمنتجات معروضة أو إعلانات.

وتمكن المنصة للمستخدم سهولة صد الأصناف غير القانونية وإصدار تقارير بخصوصها، والإبلاغ عن البائعين الذين يخرقون القواعد أو الحوارات غير المرغوبة، سواء الخاصة بالأصناف المعروضة للبيع أو تلك المرسلة للمستخدم عبر فيسبوك ماسنجر.

مع العلم أن منصة Marketplace أطلقت في الولايات المتحدة عام 2016، وهي متوفرة حالياً في 51 دولة، ويقتصر استخدامها على الفئات العمرية من سن 18 عاماً وما فوق، وبذلك تعتبر كل من مصر والجزائر والمغرب من أوائل الدول العربية التي يتم تفعيل المنصة الجديدة فيها.