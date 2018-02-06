بالفيديو.. الدكتور الخثلان يفسر حديث ” النساء ناقصات عقل ودين “

حمود العنزي(صدى):

فسر الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، المقصود بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين.

وأوضح الخثلان أن المقصود بهذه الحديث، هو أن المرأة لا تصلي ولا تصوم في فترة الحيض وهذا نقصان دينها، وعند شهادة الأموال نحتاج لشهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين وذلك نقصان عقلها.

وحول سبب الحاجة لشهادة امرأتين مقابل رجل في الأمور المالية، هو لان النساء غالباً لا يهتممن بالتجارة والأمور المالية ويكون اهتمامهن في الأصل أن تراعي بيتها وزوجها وأطفالها بعكس الرجل.