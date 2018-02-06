52 ترخيصا جديدا للشركات المحلية والأجنبية خلال يناير 2017

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إجمالي التراخيص الجديدة التي أصدرتها للشركات المحلية والأجنبية الخالصة والمشتركة خلال شهر يناير 2018.

وأوضحت الهيئة أنه تم إصدار 52 ترخيصًا خلال هذه الفترة، بإجمالي تمويل 309 مليون و328 ألف، لافته إلى أن التراخيص التي منحتها تنوعت نشاطاتها بين الخدمي والصناعي والتجاري والعقاري والمؤقتة.

وأشارت إلى أن النشاط الخدمي تصدر التراخيص الممنوحة للمنشآت خلال شهر يناير بـ35 ترخيص، يليه النشاط الصناعي بـ9 تراخيص، والنشاط التجاري 5 تراخيص، وترخيصًا واحدًا لكلًا من النشاط العقار يوالمؤقت.

كما أضافت أن عدد دول المنشآت الأجنبية التي تم منحها التراخيص قدرت بـ24 دولة تمثلت في ” أمريكا، الصين، مصر، الإمارات، تركيا، الأردن، المغرب، بريطانيا، فرنسا، البحرين، ألمانيا، استراليا، اليمن، كندا، موناكو، سويسرا، لبنان، أيرلندا، لوكسمبورج، الهند وكوريا الجنوبية “.