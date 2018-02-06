بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لشاب لحظة خروج عروسه من الكوافير
أُصيب شاب مصري بنوبة ضحك هستيرية عندما شاهد عروسه لحظة خروجها من الكوافير ،وسط تعجب العروس ومن معه من أصدقاءه .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو ينظر عروسه وعندما خرجت ونظر إليها أصيب بالصدمة ثم دخل في نوبة ضحك هستيرية عندما تفاجأ بجمال عروسته.
لما شوفتها قلبي دق تلات دقات … دا مش بس دق و سكت لا دا دق و قال يا دين امي علي الحلاوة 😍😍😍#first_look#اتجوزنا🇹🇳💃Instagram @deso2y3 @ramla_rmimila#تعديل الناس اللي مستغربة انا ليه قولت يا دين امي اول لما شوفتها.ممكن تقرأ قصتنا و يمكن ساعتها تفهم انا ليه قولت كده 🤔😍https://www.facebook.com/deso2y/posts/10214807068188648
Posted by Dos Photography on Sunday, February 4, 2018
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2388 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماشاء الله
لايقين على بعض-نفس الأسلوب والشطاره- الله يوفقهم-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههه دخلت جو معهم يهبلوووون ماشاء الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8009 ] نشر منذ 14 دقيقة
ماشـــــــاء الله . الله يوفقــــــــــــــهم .