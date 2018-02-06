بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لشاب لحظة خروج عروسه من الكوافير

القاهرة(صدى):

أُصيب شاب مصري بنوبة ضحك هستيرية عندما شاهد عروسه لحظة خروجها من الكوافير ،وسط تعجب العروس ومن معه من أصدقاءه .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو ينظر عروسه وعندما خرجت ونظر إليها أصيب بالصدمة ثم دخل في نوبة ضحك هستيرية عندما تفاجأ بجمال عروسته.