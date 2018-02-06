بالفيديو.. شاب يتحدى كلبين في مسابقة طعام
دخل شاب آسيوي في تحدي مع كلبين في تناول الطعام بسرعة .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يشارك كلبين تناول المكرونة حيث حاول كل منهما أن يخلص طبقه قبل الآخر، وبالفعل تمكن الكلبين من إنهاء اطباقهم بسرعة ورحوا يشاركون الشاب في طبقه أيضا.
شاهدوا التحدّي
Posted by إذاعة صوت الغد on Saturday, February 3, 2018
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2388 ] نشر منذ 13 دقيقة
قرف تخلي الكلب يلحس فمك-وهو يمكن لحس حاجات أخرى قبل يجي جنبك-
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8009 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههههههههههههههه.🐶🍝😁🐶🍝😂🍝🐶.هههههههههههههههههه.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 7 دقائق
شي طبيعي تتوقع من ها الشعب كذا واردى