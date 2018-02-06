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بالفيديو.. شاب يتحدى كلبين في مسابقة طعام

بالفيديو.. شاب يتحدى كلبين في مسابقة طعام
متابعات(صدى):

دخل شاب آسيوي في تحدي مع كلبين في تناول الطعام بسرعة .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يشارك كلبين تناول المكرونة حيث حاول كل منهما أن يخلص طبقه قبل الآخر، وبالفعل تمكن الكلبين من إنهاء اطباقهم بسرعة ورحوا يشاركون الشاب في طبقه أيضا.

شاهدوا التحدّي

شاهدوا التحدّي

Posted by ‎إذاعة صوت الغد‎ on Saturday, February 3, 2018

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2388 ] نشر منذ 13 دقيقة

قرف تخلي الكلب يلحس فمك-وهو يمكن لحس حاجات أخرى قبل يجي جنبك-

[ عدد التعليقات: 8009 ] نشر منذ 8 دقائق

هههههههههههههههههه.🐶🍝😁🐶🍝😂🍝🐶.هههههههههههههههههه.

[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 7 دقائق

شي طبيعي تتوقع من ها الشعب كذا واردى

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