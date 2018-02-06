السائق الرومانسي.. فتاة تلجأ للشرطة بسبب كلمة ” بحبك “
قدمت فتاة بلاغاً للشرطة في إحدى المناطق ضد شاب يعمل بإحدى شركات التطبيقات المحلية، لتحرشه بها خلال إيصالها إلى وجهتها قائلاً لها كلمة ” بحبك “.
وأوضحت الفتاة في تفاصيل الواقعة أنها ركبت السائق لإيصالها إلى عملها بسبب مشاغل زوجها في هذا اليوم الذي منعته من إيصالها.
وأضافت أثناء إيصالها إلى عملها عمد على تشغيل بعض الموسيقى، وبدأ يتكلم موجهاً الحديث لي، ليختم حديثه بكلمة “بحبك”، لتحتفظ برقم لوحة السيارة وتذهب إلى قسم الشرطة وتحرر بلاغاً بالواقعة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3703 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله المستعان
ومن يكن الغرآب له دليلاً
يمر به ع جيف الكلاب
مؤدب[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 28 دقيقة
المفروض البزران والهمل واقل من ٣٠ سنه مايسمحوا لهم بالعمل في هذا المجال … يفكر كلمه أحبك إن أحد صار يصدقها الأيام هذي وكلمه (أحبك) صارت أسهل واسرع طريقة للوصول للجنس مجانا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8009 ] نشر منذ 18 دقيقة
.🧐. ركبت السائق لإيصالها إلى عملها ــ كيـــــــــــــــــف ــ .؟🤔؟.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2388 ] نشر منذ 10 دقائق
راعي الددسن مافيه شي مستغرب
ركبت السائق مثل مانت تركب الددسن-
ههههههه
سقط حرف -مع– ياراعي الموتر في الخبر واختلت الجمله-
فلان الفلاني[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 دقائق
ابوكم يالنصب
مؤدب[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 دقائق
راعي الددسن يقولك زوجها راح لعمله مايمديه يوصلها