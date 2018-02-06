السائق الرومانسي.. فتاة تلجأ للشرطة بسبب كلمة ” بحبك “

عادل الحربي(صدى):

قدمت فتاة بلاغاً للشرطة في إحدى المناطق ضد شاب يعمل بإحدى شركات التطبيقات المحلية، لتحرشه بها خلال إيصالها إلى وجهتها قائلاً لها كلمة ” بحبك “.

وأوضحت الفتاة في تفاصيل الواقعة أنها ركبت السائق لإيصالها إلى عملها بسبب مشاغل زوجها في هذا اليوم الذي منعته من إيصالها.

وأضافت أثناء إيصالها إلى عملها عمد على تشغيل بعض الموسيقى، وبدأ يتكلم موجهاً الحديث لي، ليختم حديثه بكلمة “بحبك”، لتحتفظ برقم لوحة السيارة وتذهب إلى قسم الشرطة وتحرر بلاغاً بالواقعة.