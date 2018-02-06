حصول 7 شركات أجنبية على عقود توريد الدفعة الأولى للقمح للملكة

نايف السالم(صدى):

أكد المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، حصول 7 شركات أوروبية وأمريكية، على عقود توريد الدفعة الأولى من القمح إلى المملكة خلال العام الجاري، والتي تزن 739 ألف طن.

وأوضح ” الفارس “، أن الشركات هي: ” كاسيلو الإيطالية، هولبد البريطانية، كارجيل السويسرية، اَي دي إم الأمريكية، يونين إنفيفو سوفليه الفرنسيتين، أولام السويسرية “.

وقال، إن الدفعة سيتم توريدها خلال الفترى من أبريل إلى يونيو المقبل، مشيراً إلى أن متوسط ترسية طن القمح لكامل الكمية بلغ 240.16 دولار للطن بما يعادل 900 ريال للطن، بقيمة إجمالية بلغت 177 مليون دولار أمريكي.