المالك يؤكد أن عقد رعاية المسابقات خطوة مهمة لخصصة الأندية بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي النصر، سلمان المالك، اليوم الثلاثاء، أن الأندية تتلقى دعم غير محمدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأشار ” المالك ” إلى أن عقد رعاية المسابقات الجديد، خطوة مهمة على طريق خصخصة الأندية، مضيفًا: ” متأكد من من وجود خطوات أخرى، كما أن الأندية ستفعل ما عليها لكي تزيد مداخيلها، وستسمعون أخبارًا مفرحة قريبًا. ”

وتابع ” المالك ” قائلًا: ” كلنا كنا نتطلع لهذا اليوم وما سينتج عنه، فالأندية تحتاج إلى أن تعرف مداخيلها لسنوات طويلة حتى تستطيع البناء، وكذلك المستسمرون عند تطبيق الخصخصة يريدون معرفة المداخيل، وزيادتها بهذا الشكل إغراء أكبر لهم. ”

وفي سياق آخر، قال ” المالك ” أن إدارته الجديدة بالنصر انتهت من الخطة قصيرة الأجل، وذلك بتدعيم الصفوف خلال يناير الماضي، لافتًا إلى أنهم يعملون الآن على تنظيم ” البيت النصراوي ” من الداخل، وزيادة المداخيل من خلال عقود الرعايات، مؤكدًا أن هذا صلب تفكيرهم.