شروط بسيطة لحماية حسابك على الإنترنت

عادل الحربي(صدى):

تعتبر كلمة المرور الآمنة من الوسائل الجيدة لحماية الخصوصية ومكافحة هجمات سرقة الهوية على الإنترنت.

لذلك يجب علي كل فرد تأمين كل حساب أو خدمة له على الإنترنت، سواء كانت لإجراء المعاملات المصرفية أو التسوق الإلكتروني أو الدردشة، وذلك عن طريق كلمة مرور منفصلة، حتى تظل بقية الحسابات والخدمات في أمان، إذا ما تعرضت إحدى كلمات المرور للاختراق أو الفقدان.

ولكي يتمكن المستخدم من إنشاء كلمة مرور آمنة، فلابد من استيفاء بعض الاشتراطات، حيث يجب أن تتضمن كلمة المرور ما بين 10 إلى 15 علامة، منها حروف كبيرة وصغيرة وأرقام وعلامات خاصة.

لذلك حذر أحد الخبراء من استعمال المعلومات، التي يمكن تخمينها بسهولة مثل أسماء الأشخاص وتواريخ الميلاد وأسماء الحيوانات الأليفة وخلافه، كما لا يجوز أبدا استعمال مصطلحات القواميس أو أية عبارات معتادة، نظراً لأنه يمكن اختراقها بسهولة بواسطة البرامج الآلية.