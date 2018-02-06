لجنة الانضباط والأخلاق تصدر عقوبات بحق 5 لاعبين من فريقي الاتحاد والاتفاق

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، في اتحاد كرة القدم، خمسة قرارات إيقاف لثلاثة لاعبين من فريق الاتحاد، واثنين من فريق الاتفاق.

وأوقفت اللجنة لاعب نادي الاتحاد فهد الأنصاري مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة 20,000 ريال، نظير ارتكابه سلوكًا مشينًا ضد لاعب الفريق المنافس، أمام الاتفاق ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما قررت إيقاف لاعب نادي الاتحاد زياد الصحفي مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة 20,000 ريال، نظير ارتكابه سلوكًا مشينًا ضد لاعب الفريق المنافس، أمام الاتفاق ضمن نفس البطولة.

وإيقاف لاعب نادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا مباراة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة 10,000 ريال، نظير ارتكابه سلوكًا غير رياضي، أمام الاتفاق ضمن بطولة كأس خادم الحرمين.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الاتفاق فيليب كاسس مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة 20,000 ريال، نظير ارتكابه سلوكًا غير رياضي تجاه مسؤول المباراة، أمام الباطن ضمن بطولة دوري المحترفين.

وتم إيقاف لاعب نادي الاتفاق عبدالرحمن العبود مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة 20,000 ريال، نظير تلفظه بألفاظ بذيئة تجاه لاعب الفريق المنافس، أمام الباطن ضمن بطولة الدوري.