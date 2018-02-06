مايكروسوفت: نعتزم جعل المملكة منصة رقمية للإنتاج التكنولوجي

أماني الغامدي(صدى):

صرَّح سامر أبو لطيف، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الشرق الأوسط، بأن الشركة تعتزم جعل المملكة منصة رقمية للإنتاج التكنولوجي ذات ملكية فكرية لخدمة السوق المحلي والعالمي.

وأشار ” أبو لطيف ” ، في تصريحات على هامش النسخة الثانية من فعالية ” مايكروسوفت ترانسفورم “، في الرياض، أمس الإثنين، أن الشركة تهدف إلى توسيع مكاتبها في المملكة، موضحاً أنها ستتعاون مع 800 شركة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة.

وأكد أنه من المتوقع وصول الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات في المملكة إلى 40 مليار دولار في عام 2018، وكذلك سيزداد تركيز الحكومة على الابتكار والتقنية السحابية لتعزيز رحلة التحول الرقمي.

وأوضح ” أبو لطيف “، أن المرحلة التي تمر بها المملكة حالياً بالغة الأهمية، مضيفاً أن قيمة الاقتصاد الرقمي ستصل إلى ما يزيد 100 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2025.