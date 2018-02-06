سيدة تصطدم بجسر بسبب ” صرصار “

متابعات(صدى):

تسبب ” صُرصار ” في إصابة امرأة بالذعر عندما رأته داخل سيارتها ما أدى إلى انحرافها على الطريق والاصطدام بجسر علوي بمنطقة جورونج الوسطى في سنغافورة.

كانت السيدة البالغة من العمر 61 عاما تقود سيارتها عندما رأت الحشرة، حيث فقدت سيطرتها على عجلة القيادة وانحرفت في اتجاه الرصيف، وانتهى بها الأمر بالاصطدام في جسر علوي.

وأسفر الحادث عن أضرار بالغة في الجزء الأمامي من سيارة مازدا حمراء، بينما نقلت السيدة إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة.