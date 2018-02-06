سيدة تصطدم بجسر بسبب ” صرصار “
تسبب ” صُرصار ” في إصابة امرأة بالذعر عندما رأته داخل سيارتها ما أدى إلى انحرافها على الطريق والاصطدام بجسر علوي بمنطقة جورونج الوسطى في سنغافورة.
كانت السيدة البالغة من العمر 61 عاما تقود سيارتها عندما رأت الحشرة، حيث فقدت سيطرتها على عجلة القيادة وانحرفت في اتجاه الرصيف، وانتهى بها الأمر بالاصطدام في جسر علوي.
وأسفر الحادث عن أضرار بالغة في الجزء الأمامي من سيارة مازدا حمراء، بينما نقلت السيدة إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 14 دقيقة
لها حق والله اجل الصرصور مكروه في كل مكان وزمان 😅
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2388 ] نشر منذ 7 دقائق
لاحد يحتقر أي شي ولو كان صغير-حتى البعوضه ممكن تدمي مقلة الأسد-