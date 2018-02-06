” الطائف ” تعلق على فيديو التزيين المزيف لحدائقها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

علقت أمانة الطائف، اليوم الثلاثاء، على الفيديو المتداول بشأن قيام مجموعة من العمال بتزيين مزيف لإحدى الحدائق داخل الحرم الجامعي من خلال رش مادة خضراء على الحدائق، تزامنًا مع زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة.

وأكدت الأمانة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنها ليس لها أي علاقة بما ظهر في الفيديو، وأنه ليس من اختصاصها، قائله ” أمانة الطائف تؤكد أن ماتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صبغ احدى الحدائق باللون الأخضر داخل الحرم الجامعي بالطائف ليس للأمانة علاقة فيه، وليس من أختصاصها “.