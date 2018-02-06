خالد البياري: HTC ستوفر باقات متنوعة لمشاهدة دوري المحترفين

عادل الحربي(صدى):

صرَّح خالد البياري، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، بأنه سيتم توفير باقات متنوعة لمشاهدة مباريات الدوري خلال الموسم المقبل، ستكون مشفرة وبمقابل مالي.

وأشار ” البياري ” خلال لقاءه عبر فضائية ” العربية ” ، إلى أن العقد المبرم مع الهيئة العامة للرياضة خضعت لدراسات متأنية؛ من أجل حساب العوائد المتوقعة، بالإضافة إلى تجربة الشركة السابقة من خلال عقود الرعاية والنقل الرقمي للدوري.

وأكد أن الشركة ستوقع الاتفاقيات التفصيلية المتعلقة بنقل مباريات الدوري خلال الشهرين المقبلين، ثمستعلن عن خططها الخاصة بطريق النقل فيما بعد.